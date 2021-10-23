На Дону полицейские заметили, как нервничает водитель, после чего нашли в машине наркотики

Задержанный планировал продавать наркотики через закладки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области автоинспекторы задержали водителя, перевозившего крупную партию наркотиков. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» правоохранители остановили для проверки документов водитель «Хендай Акцента».

При общении с полицейскими мужчина заметно нервничал, поэтому сотрудники ГИБДД решили досмотреть салон авто.

- Во время досмотра иномарки на переднем пассажирском сидении стражи правопорядка обнаружили рюкзак с вещами, под которым находились четыре полимерных пакета со свертками, - прокомментировали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Как выяснилось, мужчина перевозил 130 граммов запрещенного порошка, что относится к крупному размеру.

Наркотики злоумышленник собирался продать с сбыть с помощью закладок на территории Семикаракорского района.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если дело дойдет до суда, и вину мужчины признают, он может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

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