В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели почти 600 человек

Врачи сегодня - на передовой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области ситуация с коронавирусом по-прежнему напряженная. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, за последние сутки число заразившихся составило 598 человек

Таким образом, на утро 22 октября, нарастающим итогом достигло 151176. Среди новых заболевших есть дети, молодые люди, дончане среднего возраста и пожилые.

Скончались за сутки 34 человека. Это 20 женщин возрастом от 52 до 88 лет, и 14 мужчин возрастом от 62 до 91 года.

- За весь же период жертвами COVID-19 стали 7487 человек, - прокомментировали в правительстве Ростовской области.

Отметим, что из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью во многих донских школах каникулы начались раньше запланированного срока.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что диспансеризация после коронавируса обязательна для всех пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. И медики советуют проверяться даже тем, кто легко перенес ковид. Что грозит переболевшим и как выявляют эти проблемы, рассказал специалист.

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