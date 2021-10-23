Власти Ростовской области рассказали, сколько человек скончались от коронавируса за сутки

Ежедневно ковид уносит новые жизни Фото: Иван МАКЕЕВ

Ковид не снижает оборотов в донском регионе. Каждый день он уносит жизни. Как сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли 34 человека.

- Это 20 женщин – 52, 62, 66 лет, три по 68 лет, три по 71 году, две по 73, 74 года, две по 81 году, две по 84 года, 85, 86, две по 88 лет, и 14 мужчин – двое по 62 года, двое по 65 лет, 67, 69, 71 лет, двое по 72 года, 73, 78, 82, 87, 91 лет, все - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - уточнили в ведомстве.

А за весь период жертвами COVID-19 стали 7487 человек.

Заразились ковидом за сутки 598 человек. На утро 23 октября нарастающим итогом общее число заболевших достигло 151176.

В правительстве Ростовской области также добавили, что на сегодняшний день прививки от коронавирусной инфекции сделали 1625,56 тысячи человек, за сутки - 598. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) - 1569,79 тысяч человек, за сутки – 6125.

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