Что известно о семье ростовчан, в которой деда подозревают в убийстве внука

Подозреваемый в убийстве ребенка задержан по горячим следам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону, в Пролетарском районе, по версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя дома, зарезал ножом внука.

Как рассказали «КП-Ростов-на-Дону» соседи подозреваемого в убийстве, 59-летний мужчина всегда считался положительным, а семья – благополучной.

Несколько лет назад он потерял жену. Отдушиной, уверяют знакомые пенсионера, стали дочь и внук.

- В голове не укладывается, как он мог убить внука. У нас тут в доме обсуждают версию, что купил паленый алкоголь и началась белая горячка. Но я так не думаю. Мужчина не испытывал материальных трудностей. Был самодостаточным. Он и пенсию получал, и работал, - сказала собеседница издания.

Известно также, что это был единственный внук злоумышленника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он вынянчил мальчика»: Подозреваемый в убийстве шестилетнего внука ростовчанин заменил ребенку отца

По версии следкома, злоумышленник несколько раз ударил мальчика ножом (подробнее)