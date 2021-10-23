Итоги матча ФК «Ростов» - ФК «Арсенал»

Ростовчане не дали соперникам ни одного шанса.Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В Ростове-на-Дону завершился матч ФК «Ростов» с ФК «Арсенал». Футболисты играли на поле желто-синих в рамках в рамках 12-го тура Тинькофф РПЛ.

Ростовчане блестяще показали себя уже в первом тайме. Они забили сразу два гола в ворота соперника. Автор первого гола - Кенто Хашимото. А следом мяч в ворота соперников забил Али Соу, удвоив преимущество "Ростова". Счет в первом тайме - 2:0.

Второй тайм стал разгромным для «Арсенала». Дважды ростовчане пробили туляков, причем, как и в первом тайме, тоже забив голы с разницей в две минуты в середине сорокапятиминутки, но и без них было понятно, что "Ростов" сегодня без проблем доведет дело до победы - практически отсутствовал на поле "Арсенал". А атаки и вовсе не было.

Итог - 4:0 в пользу ФК "Ростов".

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