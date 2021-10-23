В Ростовской области водитель БМВ сбил 18-летнего парня

Правоохранители выясняют детали ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Новочеркасске, на проспекте Баклановском произошла авария, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. По предварительным данным, водитель БМВ-530 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 18-летнего местного жителя.

Парень получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

- По данному факту проводится проверка в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сказали в ведомстве.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что на Дону автоинспекторы задержали водителя, перевозившего крупную партию наркотиков. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» правоохранители остановили для проверки документов водитель «Хендай Акцента».

При общении с полицейскими мужчина заметно нервничал, поэтому сотрудники ГИБДД решили досмотреть салон авто и нашли 130 граммов наркотиков.

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Запрещенное вещество было расфасовано по четырем пакетикам (подробнее)