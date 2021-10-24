В Ростове-на-Дону в начале рабочей недели сотни домов останутся без света

В понедельник в нескольких районах Ростова не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице с понедельника, с 25 октября, начнутся массовые отключения света. Как пояснили в «Донэнерго», это связано с плановыми работами.

Итак, в понедельник, 25 октября, с семи утра до восьми вечера света не будет на улицах Кумженская, Береговая, 2-я Причальная, 4-я Причальная, 5-я Причальная, в товариществах «Рыбник», «Кумженское», СНТ «Донстрой», «Бытовик», улица Каяльская, Путевая, 3-я Левая, 5-я улица, Красноаксайская.

Во вторник, 26 октября, с девяти утра до трех часов свет отключат на улицах Пушкинская, 120 А, 127, Ворошиловский, 40/128, Пушкинская, 114, 116, 120/48, 128, 139–151, Чехова, 53/1, 57, Соколова, 17–31, 38–48.

В среду, 27 октября, с девяти утра до четырех вечера свет отключат по следующим адресам: Коммунистический, 19, 19/1, 21, 21/1, 21/2; Прогрессивная, 7, 7/1, 9.

В среду, 27 октября, с девяти утра и до пяти вечера, электричества не будет в домах, расположенных, на улицах: Киргизская, 19–39; Игарский, 1–27, 2–34; Днепровский, 1–31, 2–34; Казахская, 2–18; Комарова, 1, 3/1, 3/2, 5; Добровольского, 7, 7/1, 7/5; Пацаева, 17.

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