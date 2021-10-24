«Без камеры не можешь, щегол?»: ростовского полицейского обвинили в том, что он набросился на водителя за съемку на телефон

Правоохранителю не понравилось, что его снимают на мобильный Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городских пабликах Ростова-на-Дону стремительно набирает просмотры любительское видео, снятое на смартфон. Житель донской столицы, которого остановили инспекторы ДПС для проверки документов, снял процедуру на видео. Из-за этого между «режиссером» и правоохранителем возник конфликт. Инспектору не понравилось, что его снимают на телефон.

- Да убери ты камеру, - попросил он мужчину.

Водитель отказался спрятать телефон, объяснив это тем, что находится в общественном месте. Это не понравилось инспектору ДПС, он вышел из служебного авто и стал уже на повышенных тонах говорить с водителем.

- Слушай, гражданин, я говорю один раз, без камеры не можешь, щегол? – обратился инспектор к «режиссеру».

Также на кадрах видно, что правоохранитель пытается выхватить смартфон из рук снимающего. Автор видео позже разместил ролик в сети и сказал, что сотрудник ДПС его ударил.

В донском главке сообщили, что по факту распространения информации в сети начали проверку.

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