Партия опровергла сообщение о том, что депутат Госдумы Виталий Кушнарев сбил пенсионерку в Ростове-на-Дону

Виталий Кушнарев опроверг свою причастность к ДТП. Фото: официальный аккаунт Виталия Кушнарева в "ВКонтакте"

В сети в субботу, 23 октября, появилась информация о том, что Виталий Кушнарев, депутат Госдумы РФ нового созыва, бывший глава администрации Ростова-на-Дону, устроил аварию, в которой пострадала пожилая женщина. В сообщениях говорилось, что после аварии 84-летняя пенсионерка была госпитализирована, а депутат, якобы, вызвав экстренные службы, покинул место происшествия.

На официальном сайте регионального отделения «Единой России» появилось опровержение этой информации. По словам Виталия Кушнарева, женщина подвернула ногу и упала, а он подъехал, чтобы оказать помощь.

Также Виталий Кушнарев добавил, что уже позвонил главному врачу и попросил уделить пожилой женщине внимание.

Он также сказал, что звонил и потерпевшей.

- Она со мной разговаривала очень бодро, спросил про ее самочувствие, она сказала, что у нее люди и что она перезвонит, - отметил Виталий Кушнарев.

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