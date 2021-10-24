В Ростове-на-Дону прогнозируют в ближайшие дни морозы

На Дону обещают первые морозы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие дни синоптики обещают похолодание в Ростове-на-Дону. По прогнозам, в понедельник, 25 октября, утром в донской столице будет +8 тепла, днем +9, вечером +5, а вот ночью уже «стукнет» небольшой мороз. Термометр покажет -2.

Во вторник, 26 октября, утром +6, днем +9, вечером +5, ночью - до минус 3.

В среду, 27 октября, утром обещают +2, днем +12, вечером +7, ночью -1.

В четверг, 28 октября, утром +2, днем +12, вечером +6, ночью +4.

С понедельника по четверг в Ростове будет солнечно и без осадков.

А вот в пятницу – облачно, но дождь также не обещают. Утром 27 октября +6, днем +12, вечером +9, ночью +6.

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