Ростовская пенсионерка не подтверждает факт ДТП с участием депутата

Ростовчанка попала в больницу с переломом. Фото: скриншот в видео 1rnd.ru
В сети в субботу, 23 октября, появились сообщения о том, что Виталий Кушнарев, депутат Госдумы РФ нового созыва, сбил пожилую женщину. Также говорилось, что после ДТП 84-летняя пенсионерка была доставлена в городскую больницу, а депутат, якобы, вызвав экстренные службы, покинул место происшествия.
На официальном сайте регионального отделения «Единой России» появилось опровержение этой информации. Не подтвердила сам факт ДТП и сама пострадавшая.
Об этом сообщает портал 1rnd.ru.
- Я его не видела, - на видео, которое появилось в распоряжении редакции, говорит пожилая женщина.
Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что Виталий Кушнарев попросил главного врача больницы уделить женщине внимание.
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Партия опровергла сообщение о том, что депутат Госдумы Виталий Кушнарев сбил пенсионерку в Ростове-на-Дону
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