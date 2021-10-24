Ростовская пенсионерка не подтверждает факт ДТП с участием депутата

Ростовчанка попала в больницу с переломом. Фото: скриншот в видео 1rnd.ru

В сети в субботу, 23 октября, появились сообщения о том, что Виталий Кушнарев, депутат Госдумы РФ нового созыва, сбил пожилую женщину. Также говорилось, что после ДТП 84-летняя пенсионерка была доставлена в городскую больницу, а депутат, якобы, вызвав экстренные службы, покинул место происшествия.

На официальном сайте регионального отделения «Единой России» появилось опровержение этой информации. Не подтвердила сам факт ДТП и сама пострадавшая.

Об этом сообщает портал 1rnd.ru.

- Я его не видела, - на видео, которое появилось в распоряжении редакции, говорит пожилая женщина.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что Виталий Кушнарев попросил главного врача больницы уделить женщине внимание.

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Партия опровергла сообщение о том, что депутат Госдумы Виталий Кушнарев сбил пенсионерку в Ростове-на-Дону

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