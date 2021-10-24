В Ростовской области 600 человеком за сутки заразились коронавирусом

На Дону врачи сегодня работают на износ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском крае за минувшие сутки 600 человек заболели коронавирусом, сообщили в пресс-служба областного правительства. Таким образом, на утро 24 октября общее число заразившихся достигло 151776 человек.

Лечение в больницах сегодня получают 4926 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии - 47 человек, на неинвазивной ИВЛ – 381 человек.

Скончались за сутки от новой коронавирусной 35 человек. Это 23 женщины возрастом от 57 до 92 лет, и 12 мужчин от 50, до 85 лет.

- Все - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - добавили в правительстве Ростовской области.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 стали 7522 человека.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в военном госпитале развернули койки для больных коронавирусом.

- Медучреждения ЮВО оснащены необходимым современным медицинским оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких, компьютерными томографами, аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографической и УЗИ-аппаратурой, - прокомментировали в донском правительстве.

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