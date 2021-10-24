Жена телеведущего Дмитрия Диброва обратилась за помощью к психологу

Полине Дибровой потребовалась помощь психолог. Фото: официальный аккаунт

Жена известного ростовчанина, телеведущего Дмитрия Диброва, мама троих сыновей рассказала о том, что работает с психологом. При этом женщина призналась, что с проблемами пыталась справиться сама, но не вышло.

- Я крайне редко транслирую свои переживания, волнения и грусть. Свои трудности и кризисы. Стараюсь всегда быть позитивной, но все копится внутри. В жизни я приближаю к себе очень ограниченное количество людей, но именно они знают меня настоящую: ранимую и трогательную, способную ошибаться и быть уязвимой, - написала в своем «Инстаграме» Полина Диброва.

Также она сказала, что с психологом у нее уже были четыре личные сессии.

- И я понимаю, как стало легче. При этом основная работа внутри проходит между нашими встречами. Я просто в правильном порядке расстанавливаю книги на всех полках собственной библиотеки, - сказала женщина.

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