Сколько еще человек скончались от коронавируса, рассказали власти Ростовской области

За сутки 600 жителей региона заболели коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области побит очередной антирекорд по количеству заразившихся covid-19. На утро 24 октября, по данным специалистов, ковидом заболели еще 600 человек. Умерли за сутки еще 35. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

- Это 23 женщины – три по 57 лет, 62, 64, 67, 68, 69, 73, 79, две по 81 году, 82, две по 83 года, три по 84 года, 85, 87, две по 91 году, 92 лет, и 12 мужчин – 50, 55, 57, 61, 65, 66, два по 73 года, 76, 80, 81, 85 лет, все - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - сообщили в пресс-службе.

А за весь период умерли от ковида 7522 человека.

На утро 24 октября общее число заразившихся на Дону, по официальным данным, 151776 человек.

- На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1626,12 тысячи человек, за сутки – 559. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) – 1571,83 тысяч человек, за сутки – 2037, - сказали в донском правительстве.

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