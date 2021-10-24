«Воображение перенесло во дворцовые палаты в Эрмитаже»: Виктория Лопырева испытала ностальгию по России в Эмиратах

Виктория Лопырева посетила уникальную выставку в ОАЭ. Фото: официальный аккаунт Виктории Лопыревой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», жена чиновника из правительства Коми, Виктория Лопырева сейчас отдыхает в ОАЭ. Накануне женщина посетила выставку предметов Фаберже.

- Там меня воображение сразу перенесло в дворцовые палаты Эрмитажа, и я ощутила ностальгию по России, которая всегда сопровождает меня в любой части мира через следы своего богатого культурного наследия, - поделилась эмоциями Виктория Лопырева в своем «Инстаграме».

Отдельное внимание Виктория уделила предметам коллекционера Гарра Вульфа, который настолько был увлечен своей коллекцией, что за 5.

- Эта коллекция Фаберже считается знаковой, поскольку она была собрана исключительно с помощью интуиции, вкуса и зоркого глаза своего обладателя без участия консультантов, - написала блондинка.

А в конце поста она спросила у читателей, не «живет ли у них дома предмет Фаберже, сохранившийся от прабабушки?».

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