В Ростове-на-Дону впервые прошел День тюльпанонасаждения

Цветы высаживали в Покровском сквере. Фото: официальный аккаунт Алексея Логвиненко в "Инстаграме"

В донской столице в воскресенье, 24 октября, впервые состоялся День тюльпанонасаждения. В планах – проводить его каждый год. Как сообщил в своем «Инстаграме» глава администрации Ростова, цветы высаживали в Покровском сквере.

- Во время этой акции посадить свой цветок мог любой желающий. В мероприятии приняли участие десятки горожан, сотрудники предприятий, представители образовательных учреждений. В общей сложности по обе стороны от Церкви Покрова Пресвятой Богородицы высадят порядка 7 тысяч тюльпанов разных сортов, - прокомментировал сити-менеджер.

Отметим, что этой осенью в городе планируют посадить городе более 100 тысяч тюльпанов. Весной они распустятся на площади 2,2 тысячи квадратных метров.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что на озеленение города выделили 167 миллионов рублей.

- Осенью за счет бюджета планируется высадить почти 15 тысяч деревьев и кустарников. Это ель, сосна, липа, дуб, ива, церцис, слива, можжевельник, роза, бирючина, форзиция, чубушник, спирея. В дополнение к этому город намерен посадить свыше двух тысяч елей высотой более 3-х метров - высказался по этому поводу заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Пикалов.

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