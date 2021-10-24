В Таганроге водитель «пятнадцатой» сбил мужчину

В Ростовской области, в Таганроге, вечером, 23 октября, 55-летний водитель «Ваз-2115» сбил пешехода. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону.

- В результате аварии пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в областной ГИБДД.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» сообщала, что в донской столице участились ДТП с участием автомобилей скорой помощи. Одна из причин подобных происшествий, нежелание участников дорожного движения пропускать спецмашины.

- Только за минувшие сутки было установлено три таких водителя. Их привлекли к административной ответственности. Максимальная санкция данной статьи предусматривает штраф до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 1 года, - сказали в отделе пропаганды областной ГИБДД.

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