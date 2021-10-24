В Ростове иномарку забросали отходами из-за "невежливой" парковки

Мусор оставили на лобовом стекле. Фото:паблик в "ВКонтакте" "Это Ростов!-Новости Ростова-на-Дону"

В донской столице жильцы одного из спальных микрорайонов решили наказать владельца иномарки за то, что тот усложнил работу коммунальным службам. Как рассказали в социальных сетях очевидцы, хозяин поставил машину вплотную к зоне с мусорными контейнерами, таким образом перегородив подъезд к ним.

Однако расплата за некорректную парковку не заставила себя долго ждать. Кто-то из пристроил на капот пакет с отходами. Фотофакт очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Пост собрал несколько десятков комментариев

- Фу, как некультурно, - написал один из подписчиков.

- Я бы еще накинул сверху, - высказал мнение другой ростовчанин.

- Эх, не умеют в Ростове вежливо и интеллигентно решать проблемы, - поделился своим мнением третий участник онлайн- дискуссии.

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