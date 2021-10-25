Отключение света в Ростове-на-Дону 25 октября 2021 года: сотням горожан предстоит остаться без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 25 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 25 октября, с 7 до 20 часов отключения света ждут жителей ул. Кумженская 1-71, 2-74; ул. Береговая 2, 2А, 2В; ул. 2-я Причальная 20; ул. 4-я Причальная 8-18, 3-9; ул. 5-я Причальная 11, 34; С/т «Рыбник»; С/т «Кумженское»; ООО «им. Мирошниченко»; СНТ «Донстрой»; С/Т «Бытовик».

С 8 до 16 часов обесточат просп. 40 Лет Победы 96-246; ул. Пахотная 1-127, 20-182; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 175, 175/69; пер. Руднева 75-83, 82-84.

С 9 до 13 часов света не будет на ул. Мадояна 247-325, 284-314.

С 9 до 16 часов электричество отключат в пер. Днепровский 109, 111; ул. Вятская 41,43, 43/1, 45, 45/1, 47.

С 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться СТ «Светоч», «Труженик»; ул. Каяльская 8-114; ул.Путевая 1-49, ул. 3-я Левая 1-41, 2-40;5-я улица 1-9; ул. Красноаксайская 28-32.

С 9 до 18 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Филимоновская 229-233, 186-196; ул. Лермонтовская 181-191, 118-134; ул. Тельмана 99-113, 98-100; пер. Университетский 72-80, 131.

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