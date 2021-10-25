На закупку лекарств от COVID-19 Ростовская область потратит 2,2 миллиона рублей

В Ростовской области на закупку препарата от ковида потратят более двух миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство здравоохранения Ростовской области приняло решение пополнить запасы препарата от новой коронавирусной инфекции. На закупку препарата планируется потратить более 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим ведомством. Подать заявку на участие все желающие смогут вплоть до 29 октября. Выбранному поставщику необходимо будет доставить разработанный в Японии препарат Фавипиравир. На своей родине лекарство используется для лечения гриппа в условиях новых пандемий. Но в России препарат будет предназначаться для ковидных больных, проходящих лечение в амбулаторных условиях.

Финансирование контракта будет осуществляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели министерству здравоохранения Ростовской области на 2021 год. Препарат должен быть доставлен заказчику в течение пяти дней с момента заключения контракта.

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