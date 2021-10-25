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Общество25 октября 2021 8:37

Госстройнадзор подал в суд на ростовского застройщика

Заседание по делу должно пройти 16 ноября
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Госстройнадзор подал в суд на ростовского застройщика

Госстройнадзор подал в суд на ростовского застройщика

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональная служба государственного строительного надзора обратилась в суд с иском к компании «Ростовгражданпроект». Об этом говорится документах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

В тексте речь идет об иске из-за выявленных нарушений. Истец требует привлечь организацию к административной ответственности. Застройщика заподозрили в невыполнении предписания Госстройнадзора. За такое нарушение ответчику может грозить наказание в виде приостановления работы на 90 суток.

Подробности иска в настоящее время не раскрываются. Заседание по делу должно пройти 16 ноября.

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