Госстройнадзор подал в суд на ростовского застройщика Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональная служба государственного строительного надзора обратилась в суд с иском к компании «Ростовгражданпроект». Об этом говорится документах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

В тексте речь идет об иске из-за выявленных нарушений. Истец требует привлечь организацию к административной ответственности. Застройщика заподозрили в невыполнении предписания Госстройнадзора. За такое нарушение ответчику может грозить наказание в виде приостановления работы на 90 суток.

Подробности иска в настоящее время не раскрываются. Заседание по делу должно пройти 16 ноября.

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