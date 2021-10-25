Ростовчане подали петицию о сохранении театра музкомедии

Ростовчане просят сохранить театр музкомедии Фото: Яндекс.Карты

Ростовчане стараются сохранить здание театра музыкальной комедии. Соответствующая петиция была опубликована на популярном портале Change.org. Автором обращения стал известный музыковед Александр Селицкий.

Горожане отметили, что театр закрыт с 1999 года. Напомним, что здание находится по адресу Серафимовича, 88. Ростовчане написали, что оно соответствует всем правилам театральных помещений. Здесь есть место для зрительского зала и оркестровой ямы, кроме того, имеется фойе и парадная лестница.

Местные жители активно подписывают петицию, где речь идет о сохранении сооружения. В настоящее время обращение уже подписано 41 человеком.

Как уверяет автор обращения, после реконструкции, здание станет настоящим украшением города, а также появится возможность разместить в нем малую сцену музыкального театра, концертный зал консерватории и другое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже 24 тысячи жителей Дона подписали петицию против ковидных ограничений.

Обращение адресовано Генпрокуратуре.