В Ростове с пятницы не могут найти 85-летнего мужчину

Илья Кузьмич Крючков не ориентируется в пространстве Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»

В Ростове-на-Дону о 85-летнем пенсионере ничего не известно с 22 октября. Именно в пятницу он вышел из дома на проспекте Космонавтов и больше не вернулся. Об этом сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

- Есть вероятность, что мужчина не ориентируется в пространстве, - уточняется в сообщении.

В день пропажи на Илье Кузьмиче была серая куртка, темно-серые брюки, рубашка в клетку красного цвета и светлые босоножки.

Из особых примет известно, что рост пожилого мужчины составляет 165 сантиметров, он плотного телосложения, у него седые волосы и голубые глаза.

По словам родственников, у Ильи Кузьмича с собой имеются документы, подтверждающие его личность.

АЛЛО!

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