Ростовчанка пожаловалась на автобусы, которые проезжают мимо пассажиров

Так, автобусы №№ 49 и 99 проезжают свои начальные остановки Фото: Попова Екатерина

На портале по благоустройству города ростовчанка пожаловалась на странное поведение водителей двух автобусных маршрутов - 49 и 99. По словам женщины, водители просто проезжают свои начальные остановки, где должны набирать пассажиров.

- Я и еще человек 15 на данной остановке стоим 40 минут, из-за того, что автобусы №№ 49 и 99 просто проезжают свою начальную остановку, где, по сути, должны набирать людей, - жалуется местная жительница.

Обращение ростовчанки уже прошло модерацию и находится на этапе назначения исполнителя.

Напомним, что это не первый случай, когда горожане жалуются на общественный транспорт. Так, на днях в ростовском городском паблике появился пост, автор которого рассказал, что после половины восьмого вечера на остановке, расположенной на Малиновского около торгового центра «Золотой Вавилон» собираются толпы людей. Ждать автобус им приходится очень долго.

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