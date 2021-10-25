В Таганроге трамвай вернулся к стандартному графику работы

Трамвай № 3 вернулся к старому прежнему расписанию работы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге Ростовской области трамвай № 3 вновь стал ездить без перебоев, сообщает официальное представительство проекта «Таганрогский трамвай».

До этого в течение двух недель транспорт курсировал с дневными перерывами в движении. Это было связано с с проведением работ на линии.

- Дневные перерывы в движении маршрута № 3 закончились. За 10 рабочих дней специалисты установили 26 новых опор контактной сети, убрали ветки, которые могут во время зимней непогоды повредить сеть. Попутно рабочие приподняли контактный провод над уровнем дороги, - сообщает представительство проекта «Таганрогский трамвай».

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что в Ростове-на-Дону запустили новый автобусный маршрут № 4а. Он связал ГПЗ-10 и улицу Профсоюзную.

- После открытия детской поликлиники № 14 ко мне обратились ростовчане с просьбой организовать прямой маршрут к медучреждению. Мы постарались оперативно выполнить это пожелание, - прокомментировал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

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