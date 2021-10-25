В Ростове на Пушкинской начали переносить газоны и убирать знаки из-за велодорожек

Фото: Николай Ларин.

В Ростове-на-Дону на улице Пушкинской начали переносить газоны и убирать дорожные знаки из-за велодорожек. О реализации проекта рассказал общественник Николай Ларин.

— Газоны перемещают, корни деревьев оголяют, знаки валят, а контейнерные площадки так и стоят, заблокированные машинами, — написал Ларина у себя на странице в соцсетях.

По его словам, из-за отсутствия «адекватной разметки» мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам. При этом Ларин пожаловался, что, несмотря на все изменения, велодорожки так и не появились.

— То есть для них вроде бы много чего натворили, а они до сих пор так и не случились, — высказался общественник.

Напомним, разметку для велосипедных дорожек нанесли еще в начале сентября. Ростовчане жаловались, что выделенные участки для велосипедистов пока не обустроены как положено. Велоактивист Дмитрий Гусев пояснил, что это пока пилотный проект, цель которого — разделить потоки пешеходов и велосипедистов.