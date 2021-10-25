В Ростовской области бывший сотрудник полиции обвиняется в превышении должностных полномочий

Полицейский применял насилие к задержанным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Белокалитвинский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции. Его признали виновным в совершении пяти случаев превышения должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщает региональная пресс-служба судов.

- Судом установлено, что полицейский необоснованно применял физическую силу к доставленным в отделение гражданам, в действиях которых усматривались признаки административных правонарушений, - говорится в сообщении.

Преступные действия бывший сотрудник правоохранительных органов совершал с апреля по май 2019 года. При чем делал он это при отсутствии законных оснований. Подсудимый наносил потерпевшим удары по различным частям тела, тем самым причинял им физическую боль и нравственные страдания.

Свою вину бывший полицейский полностью признал и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы сроком на четыре года.

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