Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 11:17

В Ростовской области бывший сотрудник полиции обвиняется в превышении должностных полномочий

Полицейский применял насилие к задержанным
Попова Екатерина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полицейский применял насилие к задержанным

Полицейский применял насилие к задержанным

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Белокалитвинский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции. Его признали виновным в совершении пяти случаев превышения должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщает региональная пресс-служба судов.

- Судом установлено, что полицейский необоснованно применял физическую силу к доставленным в отделение гражданам, в действиях которых усматривались признаки административных правонарушений, - говорится в сообщении.

Преступные действия бывший сотрудник правоохранительных органов совершал с апреля по май 2019 года. При чем делал он это при отсутствии законных оснований. Подсудимый наносил потерпевшим удары по различным частям тела, тем самым причинял им физическую боль и нравственные страдания.

Свою вину бывший полицейский полностью признал и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы сроком на четыре года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он вынянчил мальчика»: Подозреваемый в убийстве шестилетнего внука ростовчанин заменил ребенку отца

По версии следкома, злоумышленник несколько раз ударил мальчика ножом (подробнее)