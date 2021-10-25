Прольём свет на измены: «Опасные связи» в эфире «ЧЕ!»

Фото: пресс-служба телеканала «Че»

Устал пересматривать старые выпуски? Жаждешь познакомиться с новыми героями и их щекотливыми историями? Отличные новости: Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк приготовили для тебя новые опасные расследования и пикантные сюжеты. Казалось бы, за столько лет работы честными агентами ведущие должны были привыкнуть к изощрённости и порочности изменников, но не тут-то было!

«Опасные связи» — это реалити для тех, кто подозревает, что партнёр изменяет, но доказать этого не может. Ведущие проводят независимое расследование и выясняют, на самом ли деле вторая половинка завела отношения на стороне. Затем они либо снимают все обвинения, либо предоставляют неопровержимые доказательства неверности — видео с камер наблюдения или материалы слежки. Что делать дальше? Решать только жертве обмана.

Люди получают особенное удовольствие, нарушая клятвы и пряча скелеты в шкафу. И в этой череде обманов не меняется только одно: как и раньше, ни одна тайна не остаётся нераскрытой.

- Каждый раз удивляюсь, как в первый. И постоянно эта глупая надежда, что зря хорошего человека подозреваем, — сетует Дмитрий Рыбин. — Во время съёмок нового сезона даже был один эпизод, когда факт неверности всё никак не подтверждался. И у меня, знаете, даже сомнений не возникало в том, что человек невиновен. Естественно, потом его застукали!

Смотри новый сезон откровенного реалити с 25 октября по будням в 23:00 только на «ЧЕ!». И помни: «Опасные связи» только для взрослых!

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