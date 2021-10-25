За неделю во Всероссийской переписи населения приняли участие 742 тысячи жителей Ростовской области

Все больше дончан вбирают онлайн-формат Фото: Алексей БУЛАТОВ

742 тысячи жителей Ростовской области уже приняли участие во Всероссийской переписи населения. Итоги первой недели ВПН подвели на заседании региональной комиссии под председательством заместителя губернатора Александра Скрябина.

По оперативным данным, участие в переписи приняли уже 742 тысячи жителей области, из них 366 тысяч граждан выбрали онлайн-формат.

Также первая неделя Всероссийской переписи населения показала, что большая часть людей для переписывания прибегает к услугам МФЦ. В переписи участвуют 76 донских МФЦ, порядка 700 волонтеров консультируют граждан по общим вопросам переписи и помогают заполнить переписных листов в электронной форме.

- Этот формат нужно активнее использовать для проведения кампании, - считает замгубернатора.

На заседании обратили и внимание как на безопасность как переписчиков, так и респондентов. Перепись проходит вне квартир, то есть в сам дом переписчик не заходит. Кроме этого, переписчик полностью обеспечен средствами защиты от коронавирусной инфекции. А чтобы не заразить окружающих, все переписчики сдают регулярно ПЦР-тесты.

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