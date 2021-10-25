В Ростовской области выявлено еще 606 новых случаев COVID-19

В ковидных госпиталях сейчас лечится 4971 пациент Фото: Иван Макеев

Очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в Ростовской области. На утро 25 октября за последние сутки зафиксировано 606 новых случаев ковида. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

- Всего с начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом были заражены 152382 дончанина. За сутки выздоровели 540 пациентов, а за весь период — 128467 человек. Коэффициент распространения инфекции — 1,06. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей — 3630, - говорится в сообщении.

Новые случаи зафиксированы в 55 муниципальных образованиях региона. Больше всего заболевших выявили в Ростове-на-Дону — 199 человек, на втором месте Таганрог — 28, на третьем Шахты — 26. В Волгодонске заболели 25 человек, в Новочеркасске — 20. В остальных городах и районах за сутки пришло от 1 до 17 положительных ПЦР-тестов.

Структура заболеваемости по возрастным группам следующая: 32,1% от всех новых заболевших — это люди от 18 до 45 лет, 29,9% - от 46 до 65 лет, 15,2% - от 66 до 79 лет, 4% - старше 80 лет и 18,8% - дети.

На лечении в ковидных госпиталях сейчас находится 4971 пациент. Из них 41 — в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, еще 391 человек — на масочном кислороде.

За сутки умерли 33 дончанина с коронавирусной инфекцией. Это 21 женщина возрастом от 36 до 84 лет и 12 мужчин — от 57 до 89 лет. Все страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Всего же с начала пандемии в Ростовской области жертвами ковида стали 7555 человек.

За сутки в регионе провели 17184 теста на ковид. Охват населения ПЦР-тестированием на 100 тысяч человек составляет 415,35.

За сутки привиться от коронавируса успели 452 человека, а с начала вакцинации — 1 миллион 626 тысяч 570 человек. Из них получили обе дозы вакцины 1 миллион 573 тысячи 80 человек.

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