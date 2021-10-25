Водители автобусов перешли работать в бригады скорой помощи

С просьбой о помощи скорым обратился к транспортным компаниям Алексей Логвиненко Фото: Попова Екатерина

Из-за ухудшающейся эпидобстановки сити-менеджер Алексей Логвиненко обратился за помощью к городским перевозчикам. Дело в том, что на "скорых" не хватает водителей. Об этом сообщает сайт администрации города.

- Транспортные предприятия отнеслись с пониманием и оперативно отреагировали, выделив более десяти водителей для работы на автомобилях скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба администрации.

Напомним, за последние сутки коронавирусом заразились еще 199 жителей города. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 606 человек. Общее число зараженных составило 151 776.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 32,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31% – от 46 до 65 лет; 13,3% – от 66 до 79 лет; 5,3% – старше 80 лет; 17,9% – дети.

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