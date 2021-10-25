Еще 21 женщина и 12 мужчин умерли от коронавируса в Ростовской области

Самой молодой было 36 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки в Ростовской области скончались еще 33 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Такие данные на утро понедельника, 25 октября, приводит пресс-служба правительства Ростовской области.

- Это 21 женщина возрастом 36 и 59 лет, три 64-летние женщины, пациентки 65 и 67 лет, две - 68-летние, 69 лет и две возрастом 71 год, 72-летняя две 78-летние, а также 80 лет, 81, 82, 83 года, две - по 84 года. Умерли также 12 мужчин – два по 57 лет, 58 лет, 62 года, 67 лет, два по 68 лет, 69, 70, 72, 86 и 89 лет. Все они имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - сообщает пресс-служба.

Всего же с начала пандемии в Ростовской области жертвами ковида стали 7555 человек.

Напомним, по уровню заболеваемости ковид снова побил антирекорд. В воскресенье рекордными оказались 600 заболевших, а сегодня зафиксировано уже 606 новых случаев в регионе.

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