122 нарушения масочного режима выявлено в общественном транспорте за прошедшую неделю

Нарушали только пассажиры
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На сайте администрации Ростова-на-Дону подвели итоги еженедельных рейдов в общественном транспорте. Мониторинговые группы проверили за последние семь дней 2 447 транспортных средств. В результате было выявлено 122 нарушителя. На них были составлены протоколы. А вот безмасочников серди водителей обнаружено не было.
- По данным групп мониторинга транспортных предприятий, которые самостоятельно контролируют соблюдение санитарных норм водительским составом, за прошедшую неделю проверено 2 460 единиц подвижного состава, вынесено 16 дисциплинарных взысканий в отношении водителей, - уточняется на сайте.
Тем временем в Ростовской области за сутки скончались еще 33 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего же с начала пандемии в Ростовской области жертвами ковида стали 7555 человек.
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