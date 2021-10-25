Сергей Горбань покинул пост советника группы «Агроком» Ивана Саввиди

Сергей Горбань возглавлял администрацию Ростова с 2014 по 2016 годы. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Бывший сити-менеджер Ростова Сергей Горбань ушел с поста советника в группе компаний «Агроком», созданной Иваном Саввиди. Эту информацию «КП — Ростов-на-Дону» уточнили в пресс-службе «Агрокома».

- Уволился по собственному желанию около двух месяцев назад, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, информация о том, что бывший градоначальник донской столицы занял место советника в компании, появилась в июле.

Сергей Горбань в течении четырех лет - с 2010 по 2014 год - был заместителем губернатора Ростовской области, потом чиновник стал сити-менеджером донской столицы. Он проработал в этой должности два года, до октября 2016, и ушел в отставку.

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