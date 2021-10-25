Цифра – на чистоту: новый сервис «Ростелекома» будет мониторить качество вывоза мусора в Ростове-на-Дону

Новый сервис «Ростелекома» будет мониторить качество вывоза мусора в Ростове-на-Дону Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» организует цифровой мониторинг вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) для восьми площадок Кировского района Ростова-на-Дону. За чистотой у контейнеров будут следить камеры, подключенные к федеральной облачной платформе «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». С помощью алгоритмов машинного зрения они будут фиксировать состояние площадки и прилегающей к ней территории, уровень наполнения контейнера и график приезда мусоровозов. Первые площадки «Ростелеком» оборудует уже к началу ноября.

- Вопрос экологии – центральный в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как правило, в процесс работы мусорной площадки включены минимум три стороны: управляющая компания, оператор по вывозу отходов и администрация района. У каждого участника – свой функционал и инструменты работы. Для контроля за процессом нам приходилось объединять данные из разных систем и решать массу сопутствующих вопросов. Мы рассматриваем сервис “Ростелекома” как гарантию эффективной работы и искомого результата: надлежащего вида и санитарного состояния площадок для комфорта горожан. Особенно приятно быть новаторами в сфере внедрения цифровых технологий в область ЖКХ города, – сообщил Ашот Мноян, первый заместитель главы администрации Кировского района Ростова-на-Дону.

Цифровое решение без участия человека обеспечивает полностью автоматизированный контроль за работой мусорной площадки. Антивандальные видеокамеры с использованием интеллектуальной нейросети в режиме 24/7 отслеживают всю панораму площадки, автоматически отправляют фото- и видеооточеты о нарушениях графика вывоза мусора, несанкционированных свалках, неправильной парковке транспортных средств и прочих инцидентах. Система также способна оптимизировать маршруты движения мусорных машин на основе данных о текущем состоянии контейнеров.

Цифровое решение без участия человека обеспечивает контроль за работой мусорной площадки. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

- С помощью видеонаблюдения и видеоаналитики можно также выявлять несанкционированные граффити, расклеенные объявления и тому подобные инциденты. Камеры легко интегрируются с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» и обеспечивают контроль безопасности. Вся статистика доступна в личном кабинете пользователя со скриншотами и метаданными, возможностью выгрузить аналитику в любом удобном пользователю виде. Использование облачной системы видеомониторинга оборота ТКО совсем не требует вложений в закупку оборудования и программного обеспечения. Они предоставляются клиенту по сервисной модели за ежемесячную абонентскую плату, – отметил Александр Токарь, заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Сервис «Мониторинг ТКО» уже прошел успешное испытание на территории Ростовской области и доказал свою эффективность. Первыми на Юге его протестировали коммунальные службы г. Зверево Ростовской области. Жители города отметили явное улучшение состояния контейнерных площадок. За 2 месяца пилотного использования специалисты предотвратили три прецедента навала строительного мусора, на 20% сократили случаи переполнения контейнеров, выявили и заменили прохудившиеся контейнеры, повысили оперативность отработки жалоб граждан. Также коммунальные службы отметили экономию времени и ресурсов мусороуборочных машин за счет корректировки графика, сократили число недочетов, связанных с разграничением зон ответственности между работниками коммунальных служб.