Отключение света в Ростове-на-Дону 26 октября 2021 года: десятки местных жителей просидят без света несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 26 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 26 октября, с 9 до 15 часов свет отключат на ул. Пушкинская 114, 116, 120/48, 128,120 А, 127, 139-151; пр. Ворошиловский 40/128; просп. Чехова 53/1, 57; просп. Соколова 17-31, 38-48.

А с 9 до 17 часов обесточат ул. Киргизская 12, 12 Г; бул. Комарова 8/2, 10; просп. Королева 1, 1Д, 1/5.

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