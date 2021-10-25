Перед зимним сезоном Госавтоинспеция проверила состояние дорог Ростова

Сотрудники ГИБДД проверили световозвращающие способности дорожной разметки Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

Ростовская Госавтоинспекция проверила готовность дорог города к зиме, в частности было оценено качество дорожной разметки, насколько хорошо она отражает свет. Проверка разметки проводилась на площади Гагарина и на проспекте Нагибина. Улицы были выбраны путем анализа самых частых обращений от автолюбителей города. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Инспекторы проводили измерения при помощи специального прибора «Ретрорефлектометр». Это новое устройство поступило донским сотрудникам ГИБДД в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Им и проходили измерения яркости дорожной разметки.

Как показала проверка, дорожная разметка полностью соответствует нормативам.

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