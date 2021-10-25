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Общество25 октября 2021 17:01

Три аварийно-опасных дорожных участка в Ростовской области теперь стали безопаснее

Участки разделили тросовые ограждения
Попова Екатерина
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Участки разделяют тросовые ограждения

Участки разделяют тросовые ограждения

На трассе «Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск» завершили установку тросового ограждения. Это должно снизить количество аварий, а также сохранить жизнь и здоровье участникам дорожного движения. Об это сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

- Теперь три опасных участка с 7 километров +436 метров по 8 километров +022 метра, с 9 километров +260 метров по 9 километров +970 метров и с 17 километров +130 метров по 18 километров +680 метров исключат выезд водителями на полосу встречного движения, - уточняет ведомство.

Применение такого метода стало возможным в конце прошлого года по инициативе региональной Госавтоинспекции.

По результатам наблюдения применения тросов, будут разобраны все нюансы для применения этих конструкций и на других участках региона.

Кстати, тросовые ограждения устанавливаются в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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