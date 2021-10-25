На Центральном рынке в Ростове отремонтируют семь торговых павильонов

Некоторые объекты перенесли в стационарный комплекс. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове-на-Дону отремонтируют шесть торговых объектов на Центральном рынке. Об этом рассказали в администрации города.

Реконструкцию семи из 24 объектов планируется завершить до 28 ноября. Модернизация торгового комплекса выполнена на 30%.

— Кроме того, выявленные ранее 6 объектов по реализации табачной продукции на территории предполагаемой для осуществления ярмарочной деятельности, перенесены в стационарные объекты, — добавил начальник управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

Он также рассказал о реконструкции Нахичеванского базара. По его словам, завершаются проектные работы по строительству входной группы, а также овощного и фруктового павильонов.