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Общество25 октября 2021 17:19

На Центральном рынке в Ростове отремонтируют семь торговых павильонов

Модернизация торгового комплекса завершена на 30%
Михаил СТРИЖЕВ
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Некоторые объекты перенесли в стационарный комплекс.

Некоторые объекты перенесли в стационарный комплекс.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове-на-Дону отремонтируют шесть торговых объектов на Центральном рынке. Об этом рассказали в администрации города.

Реконструкцию семи из 24 объектов планируется завершить до 28 ноября. Модернизация торгового комплекса выполнена на 30%.

— Кроме того, выявленные ранее 6 объектов по реализации табачной продукции на территории предполагаемой для осуществления ярмарочной деятельности, перенесены в стационарные объекты, — добавил начальник управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

Он также рассказал о реконструкции Нахичеванского базара. По его словам, завершаются проектные работы по строительству входной группы, а также овощного и фруктового павильонов.