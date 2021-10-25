Первокурсник из Ростовской области установил мировой рекорд по гиревому спорту

Две гири по 32 кг рекордсмен поднял 97 раз. Фото: аккаунт Сергея Балабанова в Инстаграме

Мастер спорта международного класса из Шахт Сергей Балабанов установил мировой рекорд в подъеме гири. Сделал он это на чемпионате мира по гиревому спорту в Будапеште, выступая в составе сборной России. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шахты.

- Мастер спорта международного класса по гиревому спорту Сергей Балабанов стал сильнейшим на чемпионате мира по гиревому спорту в Будапеште, - говорится в сообщении. - В толчке гири по длинному циклу в весовой категории 95 кг нашему спортсмену не было равных.

Сергей одержал уверенную и технически красивую победу и установил мировой рекорд — 97 подъемов двух 32-килограммовых гирь.

Напомним, год назад Сергей привез из Санкт-Петербурга золотые медали мирового чемпионата и первенства. Тогда он также установил мировой рекорд.

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