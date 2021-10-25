На изготовление сувениров власти Ростова потратят 1,8 миллиона рублей

На изготовление сувениров власти потратят 1,8 миллиона рублей Фото: Попова Екатерина

На портале госзакупок департамент экономики администрации Ростова-на-Дону объявил конкурс на изготовление и разработку печатной и сувенирной продукции. Обойдутся памятные вещи в 1,8 миллиона рублей.

В техзадании указано, что подрядчик должен будет изготовить восемь видов сувенирной продукции: путеводители «Ростов-на-Дону. Гастрономический гид», настенные и настольные календари на 2022 год, туристские карты-схемы Ростова, бумажные подарочные пакеты с ручками, а также гид по правому берегу Дона, информационные листовки, раскраски и игры в городской тематике. Тираж должен составить 10 тысяч экземпляров. Срок изготовления дается до 11 декабря включительно.

Кстати, путеводители должны быть не просто на бумаге, а соответствовать современным технологиям. То есть они должны иметь дополненную реальность, которая станет доступной для смартфонов на Android и IOS.

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Поставка должна быть осуществлена к 30 ноября (подробнее)