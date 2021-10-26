В Ростове не смогли найти поставщика отечественного авто для соцзащиты Октябрьского района

В Ростове не нашли поставщика авто для УСЗН Октябрьского района Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донской столице не смогли найти поставщика для отечественного автомобиля, который собиралось приобрести управление социальной защиты населения Октябрьского района. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Напомним, что ведомство недавно объявило тендер на поставку автомобиля Lada Granta стоимостью в 618,5 тысячи рублей. Машина должна была быть непременно новой и иметь следующую комплектацию: дневные ходовые огни, запасное колесо, водительская подушка безопасности, иммобилайзер, ремни безопасности, подголовники и система вспомогательного торможения.

Конкурс был окончен, на днях проводилась работа комиссии и его перевели в статус "Определение поставщика завершено", но поле, в котором должно значится наименование компании-победителя остается пустым.

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Деньги будут выделены из резервного фонда правительства региона.