В МЧС выдвинули предварительную версию возникновения пожара, в котором погибли три малыша в Ростовской области

В 2021 году в огне погибли пять маленьких дончан. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В Главном управлении МЧС по Ростовской области рассказали о предварительной причине пожара, унесшего жизни трех маленьких мальчиков. ЧП произошло 14 октября в хуторе Байков Зимовниковского района: семья потеряла всех сыновей — трех, четырех и шести лет.

- В ходе предварительного осмотра места пожара рассматриваются две версии: перегрузка электрической сети и детская шалость с огнем. Окончательная причина пожара будет установлена по результатам экспертизы, - говорит заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС региона Игорь Тягненко.

Всего в Ростовской области с начала 2021 года в трех пожарах погибли пять несовершеннолетних. Цифры угрожающе приближаются к прошлогодним показателям: в 2020 году в огне шести пожаров погибли восемь детей.

Общее количество пожаров в жилом секторе с начала года ниже, чем за аналогичный период 2020 года, - отмечают в МЧС и обращаются ко всем жителям области с просьбой неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.

- Ни в коем случае не используйте ветхую электропроводку, неисправные электробытовые приборы. Нельзя увеличивать нагрузку на электросети - включать в одну розетку несколько электроприборов, это также может привести к возникновению пожара, - напоминают в МЧС.

Впереди школьные каникулы, и дети больше времени будут проводить дома.

В МЧС призывают родителей не оставлять малышей одних без присмотра и научить детей правилам поведения при пожаре. Это особенно актуально перед школьными каникулами, когда дети часто остаются одни дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Там дети!»: Отец погибших в пожаре троих малышей в Зимовниковском районе Ростовской области отчаянно пытался их спасти

За вечер родители потеряли всех своих сыновей (подробнее)

Появились фото и видео пожара в Зимовниковском районе Ростовской области, в котором погибли трое малышей

Огнеборцы изо всех сил боролись с пламенем, пытаясь спасти мальчиков (подробнее)