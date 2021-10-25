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Общество25 октября 2021 19:32

В Таганроге восстановили древнее захоронение

Монумент принадлежал одному из представителей древнейшей фамилии
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Таганроге отреставрировали старый могильный монумент. Фото: Партия любителей старого кладбища г. Таганрога

В Таганроге отреставрировали старый могильный монумент. Фото: Партия любителей старого кладбища г. Таганрога

На старом таганрогском кладбище был восстановлен один из древних монументов. Стоит отметить, что он принадлежал представителю одной из древнейших фамилий. Об этом в своем сообществе в социальной сети рассказали волонтеры сообщества «Партия любителей старого кладбища г. Таганрога».

Именно эти ребята и провели работы по уборке и восстановлению надгробного монумента. Он принадлежал Николаю Перестиани. Помощь волонтерам оказали и жители Таганрога, общественники и сотрудники театра имени Чехова.

При проведении расчистки была убрана земля у надгробия, а также реконструирована старинная ограда. Неравнодушные таганрожцы покрыли защитными средствами мраморные элементы, которые смогут уберечь монумент от дальнейшего разрушения.

Участники работ рассказали, что продолжение реставрации планируется и в следующем году.

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