В Ростовской области завершился фестиваль духового искусства "Воздух"

В Ростовской области закончился фестиваль "Воздух" Фото: Правительство РО

В Ростовской области подошел к концу всероссийский фестиваль духового искусства «Воздух». Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

В рамках мероприятия свои таланты продемонстрировал лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Они исполнили произведения Стравинского, Машина, Калинковича, Готлиба, Феррана, а кроме того, Грейджера и Спарка.

- Главная цель «Воздуха» – знакомство слушателей с лучшими образцами отечественной и мировой музыки, с исполнителями всероссийского и международного уровней, а также популяризация искусства игры на духовых инструментах, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Фестиваль проводился в Ростовской области впервые. Следующее мероприятие уже запланировано на осень 2023 года.

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