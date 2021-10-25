В Ростовской области завершился фестиваль духового искусства "Воздух"

В Ростовской области закончился фестиваль "Воздух"
Фото: Правительство РО
В Ростовской области подошел к концу всероссийский фестиваль духового искусства «Воздух». Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.
В рамках мероприятия свои таланты продемонстрировал лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Они исполнили произведения Стравинского, Машина, Калинковича, Готлиба, Феррана, а кроме того, Грейджера и Спарка.
- Главная цель «Воздуха» – знакомство слушателей с лучшими образцами отечественной и мировой музыки, с исполнителями всероссийского и международного уровней, а также популяризация искусства игры на духовых инструментах, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Фестиваль проводился в Ростовской области впервые. Следующее мероприятие уже запланировано на осень 2023 года.
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