В Ростовской области бывшему полицейскому грозит восемь лет тюрьмы за смертельное ДТП

В Ростовской области правоохранителю грозит восемь лет тюрьмы за смертельное ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе бывший участковый может получить восемь лет тюрьмы. Его обвиняют в смертельном ДТП. Об этом сообщает информационный портал 1Rnd.

Инцидент произошел еще в ноябре 2019 года. Молодой парень шел пешком по обочине трассы из Батайска в Ростов. Он поссорился с друзьями и был в крайне плохом настроении. 3 ноября парня объявили пропавшим. Позже стало известно, что молодой человек скончался в результате ДТП. Через два дня тело студента обнаружили в лесопосадке в Азовском районе.

Следствию удалось выяснить, что виновником смертельной аварии являлся сотрудник правоохранительных органов. Его нашли и задержали, но свою вину обвиняемый признавать отказался, хотя и принес извинения семье погибшего парня. Позже он был уволен из полиции.

В настоящее время прокурор затребовал для него наказание в виде восьми лет лишения свободы, а адвокат подсудимого попросил оправдания. Какое решение примет суд, станет известно во вторник, 26 октября текущего года.

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