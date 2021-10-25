Более десятка водителей автобусов сядут за руль машин "скорой помощи"

В Ростове водители автобусов пересядут за руль скорой помощи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице сложилась весьма сложная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. С каждым днем количество заболевших становится все больше и больше. Этот факт был констатирован ростовской администрацией.

В связи с этим глава города поставил вопрос о необходимости предоставления водителей для автомобилей скорой медицинской помощи, которые принадлежат ростовским больницам и поликлиникам. С пониманием к проблеме отнеслись транспортные предприятия. Они оперативно предоставили более десятка водителей. В настоящее время работа в данном направлении продолжается.

- Администрация города Ростова-на-Дону выражает благодарность перевозчикам, оказавшим содействие, - говорится в тексте сообщения.

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