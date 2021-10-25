Свою должность покинула руководитель донского "Водоканала"

Наталья Ефимченко покинула пост руководителя донского "Водоканала". Фото: АО "Водоканал"

В донском регионе свой пост оставила директор ГУП «Управление развития систем водоснабжения» Наталья Ефимченко. Об этом сообщили региональные СМИ.

Исполняющим обязанности с понедельника, 25 октября, был назначен ростовчанин Сергей Гайдунков. Кроме того, есть информация, что Наталья Ефимченко не покинет организацию полностью и будет работать как советник.

Она руководила региональным «Водоканалом» в течение двух лет. До этого Наталья занимала должность заместителя генерального директора «Росводоканала», затем она была генеральным директором ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и директором «Межрайонного Щелковского Водоканала».

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