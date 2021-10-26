Торговцы со старого аэропорта устроили митиинг

В Ростовской области торговцы устроили митинг возле старого аэропорта. Фото: "Это Ростов"

В донской столице торговцы овощного рынка, базирующегося на территории старого аэропорта, устроили стихийный митинг неподалеку от своей торговой площадки. Об этом рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в социальной сети.

Отметим, что ярмарка на этой территории должна была прекратить существование в этом месте только 1 ноября. Сроки были заранее обговорены с торговцами. Но на днях продавцам запретили завозить новый товар и дали установку распродать все остатки.Напомним, что на этой территории организовали овощную ярмарку, которая должна закрыться 1 ноября. Эти сроки были изначально согласованы.

Нарушители введенных правил привлекались к административной ответственности. В субботу, 23 октября, стало известно, что торговцы устроили стихийный митинг. Продавцы потребовали разрешить им завозить товар. По словам очевидцев, для наведения порядка прибыли полицейские и ОМОН.

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