Школьные каникулы в Таганроге будут двухэтапными

Таганрогских школьников ждут 17-дневные каникулы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге школьные каникулы будут разделены на два этапа. Отдых у школьников начался в понедельник, 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году таганрогским школьникам предстоит отдыхать от учебы целых 17 дней подряд. Каникулы будут разбиты на два периода с 25 октября по 29 октября, а также с 8 ноября по 10 ноября. Между ними, учащихся ждут еще длинные выходные, которые были введены приказом президента Владимира Путина. В них будет входить период с субботы 30 октября по воскресенье 7 ноября.

Новая учебная четверть начнется с 11 ноября.

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Каникулы были увеличены для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в школах.